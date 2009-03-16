Брюссель-Минск: Европа высказала надежду на дальнейший диалог

На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе принято решение продлить мораторий на санкции в отношении Беларуси.

Это означает то, что Брюссель окончательно убедился в бесперспективности политики одностороннего отмежевания. Возможность отмены всех введенных санкций будет рассмотрена уже в январе 2010 года.

И, как заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, сегодняшнее решение официального Брюсселя позволит сохранить прагматичный диалог между нашей страной и Европейским Союзом. Причем, это диалог носит взаимовыгодный характер. В МИДе также выразили убежденность, что уже давно настало время для полного снятия любых ограничений, которые препятствуют развитию нормальных отношений между Беларусью и ЕС.