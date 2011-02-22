Бруно Родригес Паррилья, министр иностранных дел Кубы: Мы отвергаем все посягательства на суверенитет Беларуси со стороны США и Евросоюза

Беларусь рассматривает Кубу как одну из важнейших опор своей политики в регионе Латинской Америки и стран Карибского бассейна. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов на встрече со своим кубинским коллегой.

По мнению дипломатов, обе страны имеют достаточно продолжительную историю взаимоотношений, которую прошли очень достойно. Едины позиции Беларуси и Кубы и по вопросам международной повестки дня, в том числе в рамках Движения неприсоединения.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы — близкие государства в отношении восприятия международных проблем и видения путей их разрешения. Мы близко сотрудничаем с Кубой в Движении неприсоединения и очень признательны за тот вклад, который Куба вносит в Движение неприсоединения в качестве одного из наиболее активных членов.

Бруно Родригес Паррилья, министр иностранных дел Республики Куба:

Мы отвергаем все посягательства на суверенитет Беларуси со стороны США и Евросоюза, которые пытаются нарушить суверенитет, вводя санкции. Мы вдохновлены достижениями Беларуси и вместе с белорусским народом празднуем ту победу, которая состоялась 19 декабря.