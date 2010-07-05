Бронислав Коморовский лидирует на президентских выборах в Польше

Обработано почти 100 % бюллетеней.

Кандидатуру спикера сейма поддержали почти 53 % избирателей. Его соперника, лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, — 47.

Явка превысила 55 %. Подсчет голосов продолжается. Ожидается, что официально Государственная избирательная комиссия Польши подведет итоги в полдень. Между тем, брат-близнец погибшего президента уже признал поражение и поздравил своего конкурента с победой.

Ярослав Качиньский, кандидат в президенты Польши:

Я сделаю то, что от меня требуют хорошие манеры. Я поздравляю победителя, Бронислава Коморовского.

Бронислав Коморовский, кандидат в президенты Польши:

Мы можем гордиться и радоваться, потому что польская демократия победила. Большую бутылку шампанского открывать еще рано, маленькую —уже можно.

Напомним, досрочные выборы были назначены после гибели главы польского государства Леха Качиньского. Его самолет разбился под Смоленском в апреле.

В первом туре участвовали десять кандидатов, однако никто из них не набрал необходимой для победы половины голосов избирателей. Во второй тур, который состоялся накануне, вышли Коморовский и Качиньский.