Бронислав Коморовский и Ярослав Качиньский встретятся во втором туре президентских выборов в Польше

4 июля за право стать лидером Польши на ближайшие пять лет поборются два известных политика. Это спикер Сейма, исполняющий обязанности президента Польши, Бронислав Коморовский — за него проголосовал 41% избирателей, на втором месте, по итогам подсчета большинства бюллетеней, – Ярослав Качиньский с 36% голосов.

После объявления польским Центризбиркомом результатов обработки почти всех электронных протоколов стало понятно окончательно — второму туру президентских выборов в Польше быть. И выбирать поляки будут, как и предполагалось, из двух «К».

Ещё нужно подождать, пока в Центризбирком придут все протоколы с мокрыми печатями. Правда, каких либо оснований для того, чтобы эти данные чем-то серьёзно отличались от уже обработанных электронных, нет.

Станислав Заблоцкий, член Центральной избирательной комиссии Республики Польша:

В эти минуты у нас ещё нет официальных результатов, ждём всех протоколов избирательных комиссий. Мы можем только предполагать, что предварительные итоги будут известны во второй половине дня.

Впрочем, свою не окончательную, но победу Коморовский начал праздновать ещё накануне поздно вечером, когда стали известны данные экзит-полов. По ним расстояние между двумя «К» — от 5 до 10% не в пользу Качиньского. Правда, журналистов гораздо больше интересовало другое. Первым в зале появился совсем не Коморовский, а его соратник по партии польский премьер Дональд Туск. И пока первый благодарил всех со сцены, второй как бы нехотя давал победные интервью.

Бронислав Коморовский, кандидат в президенты Республики Польша, и.о. президента Республики Польша:

Мы мобилизуем все силы, всю свою энергию для того, чтобы увеличить отрыв ко второму туру президентских выборов, к 4 июля. Прошу очень, прошу от всего сердца бороться до конца за лучшее будущее польского народа.

То, что с победой Коморовского в стране станет не факт, что лучше, но точно спокойнее, здесь ни у кого не вызывает сомнений. Пускай, всё, что в Польше во власти Президента — это только право вето — именно этим правом Туску мешал проводить реформы сначала Лех, а в будущем — если всё же он победит — то и Ярослав Качиньский. В случае же победы однопартийцев Туска и Коморовского ,их и без того правящая «Гражданская платформа» окончательно закрепится во власти. Но Качиньский пока не сдаётся.

Ярослав Качиньский, кандидат в президенты Республики Польша, лидер партии «Право и справедливость»:

Во втором туре будет выбор между двумя путями развития Польши. Я поздравляю Коморовского с отличным результатом. Но мы разные люди. И порой, слишком разные.

Качиньский более осторожно, нежели Коморовский, относится к введению в Польше евро, зато менее осторожен в своих высказываниях. Ярослав обвинил Бронислава в желании приватизировать всё здравоохранение страны ещё в начале месяца. Дело о клевете потом рассматривал и окружной, и аппеляционный суд. Но два вердикта противоречили друг другу. Поэтому сегодня всё в том же окружном суде 3 часа выслушивали доводы сторон. Правда, из-за того, что Качиньский на слушание явился, а Коморовский нет — как пояснила адвокат, из-за служебной занятости — дело снова отложилось. Теперь уже до завтра.