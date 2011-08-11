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Британский парламент собирается на экстренное заседание из-за беспорядков — третий раз за 10 лет

11 августа 2011 08:59
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На этот раз экстренное заседание посвящено социально-политическому кризису, который повлек за собой массовые беспорядки в крупнейших городах страны.

Между тем, минувшая ночь в Великобритании прошла относительно спокойно - впервые с начала ночных погромов. Усиленные наряды полиции все ещё дежурят на улицах Лондона и других городов. Единственным очагом беспокойства в эту ночь стал район Элтхэм на юго-востоке столицы, где полиции пришлось усмирять толпу. А в Бирмингеме ночью за порядком помогали следить представители различных общин. Они пришли почтить память безвинно погибших троих местных жителей. Молодые люди попали под колеса автомобиля мародеров, когда пытались защитить свое имущество.

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