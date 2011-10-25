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Британский парламент отклонил вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе

25 октября 2011 11:28
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Против всенародного голосования по этому вопросу высказалось подавляющее большинство депутатов. На таком результате настаивало и правительство страны. Нынешнее голосование оно выиграло. Несмотря на это, значительная часть депутатов все же проголосовала за референдум. Эксперты говорят о том, что это одно из самых серьезных «восстаний» в рядах консерваторов за последние годы. Что касается самих британцев, то, по последним соцопросам, почти половина населения поддержала бы выход из ЕС.

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