Британский парламент отклонил вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе

Против всенародного голосования по этому вопросу высказалось подавляющее большинство депутатов. На таком результате настаивало и правительство страны. Нынешнее голосование оно выиграло. Несмотря на это, значительная часть депутатов все же проголосовала за референдум. Эксперты говорят о том, что это одно из самых серьезных «восстаний» в рядах консерваторов за последние годы. Что касается самих британцев, то, по последним соцопросам, почти половина населения поддержала бы выход из ЕС.