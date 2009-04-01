Прямой эфир

Британские власти опасаются массовых акций протеста пострадавших из-за кризиса

01 апреля 2009 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Саммит «Большой двадцатки» внёс серьёзные коррективы в жизнь жителей Лондона. В центре города закрыто большинство офисов и банков.В дни работы форума в британской столице предприняты беспрецедентные меры безопасности. Всюду блокпосты, город патрулирует целая армия полицейских. Небо охраняют боевые самолеты. Саммит открывается завтра. Участники встречи попытаются выработать конкретные шаги по ликвидации последствий глобального кризиса и предотвращению подобных катаклизмов в будущем.

Другие новости рубрики

Все новости
31 марта 2009 16:59

Лукашенко: Беларусь и Россия должны в кратчайшие сроки создать режим доступа на рынки друг друга

31 марта 2009 16:58

Президент Беларуси предложил создать белорусско-сербский Совет делового сотрудничества

31 марта 2009 11:54

Великобритания приступает к выводу войск из Ирака