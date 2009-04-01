Британские власти опасаются массовых акций протеста пострадавших из-за кризиса

Саммит «Большой двадцатки» внёс серьёзные коррективы в жизнь жителей Лондона. В центре города закрыто большинство офисов и банков.В дни работы форума в британской столице предприняты беспрецедентные меры безопасности. Всюду блокпосты, город патрулирует целая армия полицейских. Небо охраняют боевые самолеты. Саммит открывается завтра. Участники встречи попытаются выработать конкретные шаги по ликвидации последствий глобального кризиса и предотвращению подобных катаклизмов в будущем.