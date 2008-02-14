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Борис Грызлов переизбран председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России

14 февраля 2008 11:56
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Его кандидатура была единогласно поддержана на проходящей в Москве сессии Парламентского собрания. Мнение членов белорусской депутации поддержано и председателем Высшего Госсовета Союзного государства Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Отметим, что состав российской депутации в Парламентском собрании Союза Беларуси и России обновлен почти на две трети - признаны полномочия 24 российских парламентариев. Позиция обновленной Госдумы РФ по вопросам российско-белорусских отношений остается неизменной. 

Депутаты одобрили выделение дополнительных средств на ряд союзных программ. Их планируется направить на обустройство внешней границы и на программу Союзного государства "БелРосТрансген". Кроме того, будут увеличены расходы на деятельность Телерадиовещательной организации Союза Беларуси и России.

Следующая сессия Парламентского собрания пройдет в июне в Беларуси.

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