Борис Грызлов переизбран председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Его кандидатура была единогласно поддержана на проходящей в Москве сессии Парламентского собрания. Мнение членов белорусской депутации поддержано и председателем Высшего Госсовета Союзного государства Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Отметим, что состав российской депутации в Парламентском собрании Союза Беларуси и России обновлен почти на две трети - признаны полномочия 24 российских парламентариев. Позиция обновленной Госдумы РФ по вопросам российско-белорусских отношений остается неизменной.



Депутаты одобрили выделение дополнительных средств на ряд союзных программ. Их планируется направить на обустройство внешней границы и на программу Союзного государства "БелРосТрансген". Кроме того, будут увеличены расходы на деятельность Телерадиовещательной организации Союза Беларуси и России.



Следующая сессия Парламентского собрания пройдет в июне в Беларуси.