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Борис Грызлов избран председателем Госдумы России

24 декабря 2007 14:42
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Его кандидатура, выдвинутая партией "Единая Россия", была поддержана большинством депутатов нижней палаты российского парламента. С избранием на пост Председателя Государственной думы России Бориса Грызлова поздравил Президент Беларуси. В своем послании Александр Лукашенко выразил уверенность, что взаимодействие парламентов наших государств будет и впредь способствовать укреплению белорусско-российских связей.

Кроме того, депутаты избрали также первого вице-спикера: им, как и ожидалось, стал Олег Морозов, а также еще 9 заместителей председателя. Сегодня Госдума нового созыва собралась на свое первое пленарное заседание. Его, по уже сложившейся традиции, открыл дуайен депутатского корпуса - депутат от КПРФ, нобелевский лауреат Жорэс Алферов.

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