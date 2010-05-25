Борис Батура утвержден в должности председателя Миноблисполкома

На заседании Минского областного Совета депутатов кандидатуру губернатора представил глава Администрации Президента Владимир Макей. Он отметил, что Борис Батура имеет большой опыт руководящей работы и его знания будут востребованы на новой должности.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

– Мы высоко ценим его профессиональные и личные качества, целеустремленность, умение организовать людей на выполнение самых сложных задач. Для Бориса Васильевича характерны внимание к людям, высокая культура общения, отзывчивость, честность и принципиальность. Это настоящий труженик, который работает, не считаясь с личным временем, всегда старается глубоко и всесторонне изучить сложившуюся ситуацию.

Высокую оценку новому председателю Миноблисполкома дали и депутаты областного совета. Они отметили целеустремленность Бориса Батуры, его глубокие знания проблем. Новый губернатор вступает в должность в ответственное время и при его руководстве Минская область должна остаться локомотивом – регионом, на который бы равнялись другие.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

– Здесь надо серьезно поработать, чтобы задачи, которые были поставлены перед областью, были выполнены.