Прямой эфир

Борьба со взяточничеством в центре внимания российских депутатов

07 октября 2009 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Госдума обсуждает с представителями силового блока правительства и руководством Генпрокуратуры ход реализации национального плана по противодействию коррупции.Многие депутаты считают, что пока эта борьба не приносит ожидаемого результата. Так, по словам вице-спикера Ивана Мельникова, масштабы коррупции не уменьшаются. А спикер Борис Грызлов, подчеркнул, что депутаты будут настаивать на прозрачности всех процедур, с которыми сталкивается человек при общении с чиновниками. Отмечу, за семь месяцев в России было выявлено более 170 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства.

Другие новости рубрики

Все новости
07 октября 2009 09:29

Правительство Мальдив проведет заседание под водой

07 октября 2009 08:35

Новое правительство Греции готовится к присяге

07 октября 2009 08:02

Сильвио Берлускони может лишиться премьерской неприкосновенности