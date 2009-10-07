Борьба со взяточничеством в центре внимания российских депутатов

Госдума обсуждает с представителями силового блока правительства и руководством Генпрокуратуры ход реализации национального плана по противодействию коррупции.Многие депутаты считают, что пока эта борьба не приносит ожидаемого результата. Так, по словам вице-спикера Ивана Мельникова, масштабы коррупции не уменьшаются. А спикер Борис Грызлов, подчеркнул, что депутаты будут настаивать на прозрачности всех процедур, с которыми сталкивается человек при общении с чиновниками. Отмечу, за семь месяцев в России было выявлено более 170 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства.