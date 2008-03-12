Борьба с терроризмом, преступностью и наркобизнесом

Такова главная тема заседания объединенной комиссии экспертов стран СНГ в Санкт-Петербурге. Планируется обсудить реализацию межгосударственных программ сотрудничества в сфере безопасности на период до 2010 года, а именно - разработку новых редакций модельных законов "О противодействии коррупции", "Экстремизму", "О борьбе с терроризмом".



Речь пойдет и о едином подходе к определению минимального, крупного и особо крупного размера наркотических и психотропных веществ, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответственность.

