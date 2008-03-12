Прямой эфир

Борьба с терроризмом, преступностью и наркобизнесом

12 марта 2008 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такова главная тема заседания объединенной комиссии экспертов стран СНГ в Санкт-Петербурге. Планируется обсудить реализацию межгосударственных программ сотрудничества в сфере безопасности на период до 2010 года, а именно - разработку новых редакций модельных законов "О противодействии коррупции", "Экстремизму", "О борьбе с терроризмом".

Речь пойдет и о едином подходе к определению минимального, крупного и особо крупного размера наркотических и психотропных веществ, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответственность.

Другие новости рубрики

Все новости
12 марта 2008 08:50

Перспективы сотрудничества Вооруженных Сил рассмотрят министры обороны Беларуси и Украины

12 марта 2008 08:49

Сербия не будет применять силу в отношении Косова или вводить экономическую блокаду края

11 марта 2008 18:36

Максимально приблизить законы к жизни