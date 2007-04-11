Борьба с коррупцией принимает более глобальный характер

В первом квартале текущего года уровень коррупционной преступности в стране снизился более чем на 25%. Эти цифры озвучил генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич, обсуждая с депутатским корпусом законопроект "О прокуратуре". Отныне на надзорные органы возлагается координация правоохранительной деятельности по борьбе с коррупцией. Устанавливаются особенности организации и обеспечения деятельности военных прокуратур, а также распространение на военных прокуроров и следователей статуса военнослужащих.