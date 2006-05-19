Большой совет ЕврАзЭС

Сегодня в Минск прибыл премьер-министр России Михаил Фрадков для участия в Межгосударственном Совете глав правительств государств-членов ЕврАзЭС.

Как уже сообщалось ранее, в ходе заседания предполагается рассмотреть вопросы совершенствования стратегии и тактики развития ЕврАзЭС, реализацию приоритетных направлений развития ЕврАзЭС на 2003-2006 и последующие годы. Белорусскую сторону на заседании будет представлять премьер-министр Сергей Сидорский.

В повестку дня включено также рассмотрение проектов Соглашения о применении единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС и Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах-членах ЕврАзЭС, а также подготовки проекта Соглашения об общих направлениях проведения приватизации госимущества в этих странах и другие вопросы.