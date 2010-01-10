Большой политический спектакль готов к премьере - ровно неделя до выборов Президента Украины

Украина забыла практически обо всем, кроме выборов. Все публичные речи и все публичные поступки сейчас можно рассматривать только как демонстрацию предвыборных программ.

Наша долгая дорога в предвыборный Киев на этот раз запомнилась большим сугробом, выталкиваниями и средней скоростью 40 километров в час. Ближе к Чернигову стало понятно – в этой стране ездить хорошо только тем, кто высоко летает.

Водитель на дороге:

На весь мир нужно идиотов этих пропесочить! А за кого голосовать, расскажите? Если они бюджет весь разокрали, им нужны эти выборы — рекламу себе делают, а кто занимается дорогами, страной и вообще? Никто! Колёса отваливаются из-за такой дороги, по ней же ехать невозможно!

Этот человек 17 января или займётся делами насущными или поищет в бюллетене графу «против всех». Почему — до Киева ещё далеко, а впереди снег, лёд и никаких солей.

Тем временем Киев на неделе жил совсем другими проблемами. Новая предвыборная каша заварилась из топора Центризбиркома, когда 8 членов ЦИК из 14 проголосовали за одно постановление. По нему избиратель может голосовать на дому, не предоставляя никакой справки о том, почему неспособен дойти до участка. Плюс разрешается вносить фамилии в списки избирателей непосредственно в день голосования и даже без судебного решения.

Андрей Магера, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины:

Мне было удивительно слышать утверждения о том, что вдруг в день голосования реестр мог бы не включать несколько сотен тысяч избирателей. Меня не то, что удивляют, а убивают такие заявления. Очевидно, что у кого-то есть намерения запустить в реестр «мёртвых» 200-300 тысяч избирателей, и я бы очень не хотел, чтобы так произошло

Михаил Охендовский, член Центральной избирательной комиссии Украины:

Закон о выборах Президента, в отличие от закона про выборы народных депутатов не заставляет избирателя предоставлять какие бы то ни было документы, которые подтверждали бы факт невозможности передвигаться самостоятельно. Поэтому вчерашнее решение Центризбиркома полностью соответствует закону о выборах Президента

Первой отреагировала на раскол ЦИК Юлия Тимошенко. Премьер уже оспаривает решение ЦИК в суде и напоминает, что именно таким образом фальсифицировали выборы в 2004 году.

Юлия Тимошенко:

Господин Янукович cвоим коррумпированным большинством в Центральной избирательной комиссии готовит фальсификацию выборов. И я сделаю всё, что только можно, чтоб не допустить этого.

Эксперты говорят, схема фальсификаций проста. Наблюдатели и доверенные лица по домам не ходят. С маленькой урной в звонок звонят лишь несколько членов комиссии. А значит, сколько, где и когда бюллетеней вброшено, могут выяснять ещё долго после выборов.

Кость Бондаренко, политолог:

Но беда в том, что как раз депутаты БЮТ при принятии нового закона о выборах голосовали за сохранение этой нормы. И когда даже преодолевали президентское вето, они его тоже преодолели и голосовали за эту норму. Здесь как раз та ситуация, как в истории об унтерофицерской вдове, которая сама себя высекла.

Тем временем, главный обвиняемый по делу — Виктор Янукович — на обвинения не реагирует. Как и остальные кандидаты, он активно путешествует по регионам, заезжая то в детский дом, то в дом престарелых. А Рождественский вечер лидер оппозиции провёл в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Правда, сделал это так тихо и незаметно, что как ни старались операторы, кроме прихожан и охраны никого не увидели.

Анна Герман, народный депутат Верховной Рады VI созыва (фракция «Партии Регионов»):

Ну как оппозиция может сфальсифицировать выборы, если весь админресурс у власти? Это власть может сфальсифицировать выборы, и мы должны сделать всё, чтобы она этого не сделала. Поэтому наш кандидат Виктор Янукович подписал Кодекс чести, где он обязался проводить честные, прозрачные и свободные выборы. Потому что у нас очень большой рейтинг, у нас 20% отрыва от главного оппонента. Нам выгодны честные, свободные и прозрачные выборы, потому что мы на них победим!

Главный оппонент — это, безусловно, Юлия Тимошенко, команде которой, кстати, всё последнее время неплохо удавалось попадать одной информационной уткой сразу в двух кандидатов. Чего стоит хотя бы соглашение между Ющенко и Януковичем, по которому, если Янукович становится президентом, Ющенко — премьером. По легенде, его выложил в интернете один из сотрудников Секретариата Президента. Совесть, вроде как, замучила…

Вадим Карасёв , политолог:

Ну, скажите, если даже были такие переговоры: их ведут два человека — секретные, конфиденциальные переговоры и никаких протоколов, стенографистов там нет. Не бывает так, что какой-то мелкий чиновник канцелярии Президента мог найти где-то эту бумагу — наверное, в туалете нашёл, кто-то выбросил!

Политолог Вадим Карасёв отмечает главное — нужно понимать, что эти выборы не просто событие, а выбор пути Украины на ближайшие лет десять, непространно намекая на то, что, мол, не зря Януковича и Тимошенко называют «промосковским проектом». Правда, «в чём правда, брат», говорит политолог, потом придётся спрашивать Кремлю. У Януковича.

Вадим Карасёв, политолог:

И не так просто будет Москве с Януковичем, между прочим! Это политик не коленопреклонённого типа. Сюрпризы могут быть и у Москвы, они уже там празднуют победу — я бы на их месте не праздновал. От Януковича ещё можно ждать сюрпризов. Ему нужно будет сплачивать страну. И что— он будет сразу делать это с Москвой, чтобы только расколоть?

Верховная Рада. Секретариат Президента. Европейская площадь. И, конечно, Майдан Нэзалэжносци. Партия Регионов во главе с лидером Виктором Януковичем уже подали заявку на проведение массовых акций, т.е. митингов в Киеве уже с середины следующей недели. Одни уже назвали это комплексом Майдана, вторые – основным способом влияния на ход выборов. Якобы здесь уже готовятся к тому, что результаты этих выборов можно будет оспорить в свою пользу. И в этом смысле Янукович действительно играет на опережение, потому что в этот раз синие забронировали все главные места памяти той оранжевой революции – раньше её идейных вдохновителей.

Тем временем, идейные вдохновители выясняют отношения между собой. Юлия Тимошенко в среду открывает современную медицинскую лабораторию. Буквально в понедельник Президент Виктор Ющенко обвинил её в подготовке проекта фальсификации выборов под названием «Река». До этого Президент заявил, что Тимошенко владеет самым крупным оффшором на Кипре, а уже во вторник заметил, что благодаря премьеру, Украина потеряла 70% своей газотранспортной системы. Поэтому в среду утром мы и решили задать хоть один вопрос не по медицинской части…

— Юлия Владимировна, а можно один вопрос от белорусского телевидения, правда, не по теме?

— А можно отдельно я к вам подойду и не по теме всё скажу, хорошо?

Профессиональный ответ опытного политика, правда, переживания премьера и так всем были видны прекрасно. Чего боится Тимошенко, если заявления Ющенко почти никто не воспринял всерьёз – обсуждали потом журналисты. А обещания подойти, безусловно, таковыми и остались. Юлия Владимировна опаздывала на заседание Кабинета Министров. Но даже после него сама говорить не стала. Ответ Президенту за неё дал соратник по партии.

Александр Турчинов, первый заместитель премьер-министра Украины:

Каждый день он выходит с какой-то бессмыслицей, банальной, циничной ложью. Это касается и каких-то оффшорных компаний, которые он где то нашёл и, будучи Президентом, ни одного запроса не подал ни в Прокуратуру, ни в службу безопасности, ни в милицию, ни в налоговую. Это касается и вчерашнего заявления про какие-то 70% газотранспортной системы, которую Украина якобы потеряла. Простите, это уже какая-то болезнь, лживая болезнь… Когда такая информация идёт от какого-нибудь непросвещённого оппозиционера – это одно, а когда чиновник такого ранга разбрасывается такими словами, простите, тут или нужно делать выводы уже медицинскому персоналу, или действительно отвечать в судебных инстанциях за своё враньё.

Может Ющенко действительно зацепили новогодние частушки российских лидеров на одном из российских каналов, а может в словах украинского Президента и правда есть доля правды. Так или иначе, все последние пять лет после оранжевой революции в Украине могли меняться позиции, но оставались одни и те же люди… Что будет через неделю сразу после президентских выборов теперь можно только гадать.