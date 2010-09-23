Больше половины мест в правительстве Швейцарии заняли женщины

Впервые в истории страны большинство мест в Федеральном совете Швейцарии – четыре из семи – получили женщины. Это стало возможным после того, как министр финансов и министр инфраструктуры ушли в отставку перед парламентскими выборами 2011 года.Федеральный совет – это высший правящий орган Швейцарии. Он состоит из представителей главных политических партий страны, которые исполняют обязанности министров и в течение года по очереди занимают должность президента.