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Больше половины мест в правительстве Швейцарии заняли женщины

23 сентября 2010 08:24
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Впервые в истории страны большинство мест в Федеральном совете Швейцарии – четыре из семи – получили женщины. Это стало возможным после того, как министр финансов и министр инфраструктуры ушли в отставку перед парламентскими выборами 2011 года.Федеральный совет – это высший правящий орган Швейцарии. Он состоит из представителей главных политических партий страны, которые исполняют обязанности министров и в течение года по очереди занимают должность президента.

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