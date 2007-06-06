"Большая восьмерка" начала работу в Германии

В немецком Хайлигендамме открывается саммит "Большой восьмерки". Германия на правах хозяйки предложила обсудить изменение климата, глобальную экономическую безопасность и проблемы африканских стран.

Очевидно, что речь пойдет и о взаимоотношениях России и Запада, в частности - о размещении в Европе объектов американской ПРО, об иранской ядерной программе и статусе Косова.

Главные интриги: чем закончатся переговоры США и Германии о снижении промышленных выбросов в атмосферу и двусторонняя встреча Путина и Буша. Их разговор, как ожидается, будет посвящен системе противоракетной обороны.

Сам курорт превратился в настоящий режимный объект - простым гражданам туда доступ закрыт. Город окружен металлической оградой, в воздухе постоянно летают вертолеты. Со всей Германии в сюда стянуты полицейские и спецназ - всего около 16 тысяч человек.