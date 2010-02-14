Болгария намерена присоединиться к американской системе ПРО

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что выступает за участие страны в новой системе ПРО, которую США намерены создать в Европе, в случае если этому не будет препятствовать Евросоюз.

По словам главы правительства, София намерена проявить солидарность с планами США, отметив, что консолидированная позиция Болгарии в этом вопросе будет зависеть от мнения болгарского парламента и органов власти ЕС.

Ранее посол США в Болгарии Джеймс Уорлик в ходе публичной лекции заявил, что «Болгария может сыграть определенную роль в развертывании ПРО». Дипломат не уточнил, какая именно роль может быть отведена Болгарии в предполагаемом развертывании ПРО на Балканах, сообщив, однако, что это будет зависеть от интересов болгарского руководства. Посол подчеркнул также, что США и Болгария уже имеют опыт военного сотрудничества в Афганистане.

Джеймс Уорлик сказал, что в настоящий момент США находятся «на очень ранней стадии переговоров» об участии Болгарии и других стран в создании противоракетного укрепрайона в Европе. Согласно официальным сообщениям, развертывание ПРО в регионе направлено на противодействие возрастающей баллистической угрозе со стороны Ирана и стран Ближнего Востока. Посол добавил, что США не будут просить болгарское правительство выбирать между Москвой и Вашингтоном. На нынешнем этапе и Болгария, и США заинтересованы в сильной России, подчеркнул он, сообщает БЕЛТА.

Напомним, в начале февраля президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что его страна готова разместить на своей территории ракеты-перехватчики средней дальности. По его словам, Бухарест ранее получил соответствующее предложение от президента США Барака Обамы. Ожидается, что элементы американской ПРО в Румынии будут размещены до 2015 года.