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Более тысячи нуждающихся минчан будут строиться в Смолевичах

02 ноября 2011 13:56
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С конца сентября администрации районов Минска начали формировать первый ЖСПК в Смолевичах для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Дом будет построен в северо-западной части Смолевичей. Начало строительства дома - четвертый квартал 2011 года.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
Немногим более тысячи нуждающихся минчан откликнулись на наш призыв строиться там.  Дом планируется 142-квартирный.

В 2010 году одобрена республиканская программа по строительству в пригороде Минска крупных жилых районов для минчан. Жилье будут возводить в два этапа - в текущую и следующую пятилетки. На первом этапе в Смолевичах появятся два района жилой застройки - индивидуальной и многоквартирной.

Получить земельные участки под жилье, по предварительным оценкам, смогут почти 3 тысячи минчан. Около 10 тысяч — квартиры. Для будущих новоселов создадут необходимую инфраструктуру.

В дальнейшем городами-спутниками столицы станут также Заславль, Логойск, Дзержинск и другие населенные пункты, , сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области жилищного строительства

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