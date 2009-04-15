Более 4,5 тысяч заключенных могут рассчитывать на амнистию

Законопроект об амнистии сегодня рассмотрели депутаты Палаты представителей сразу в двух чтениях . Он был внесён в парламент Президентом страны и приурочен к 65-летию освобождения Беларуси от немецких захватчиков. От уголовной ответственности освободят льготные категории тех, кто совершил нетяжкие преступления и компенсировал причинённый ущерб. Предусмотрено и сокращение срока нахождения за решёткой для осуждённых по ряду статей Уголовного кодекса. Всего амнистия коснётся порядка 30 тысяч осужденных. Предполагаемая общая сумма экономии в расходах на содержание заключённых составит около 2 миллиардов рублей.



Амнистия, прежде всего, гуманный акт государства: дать возможность тем, кто преступил закон, вернуться к нормальной жизни. Далеко не все заключенные - закоренелые преступники. Законы об амнистии — это инструмент публичной помощи осуждённым. Они на пути исправления, в первую очередь, от уголовной ответственности освободят льготные категории лиц.



- Несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие несовершеннолетних детей, пенсионеры, инвалиды,больные активной формой туберкулёза, ВИЧ- инфицированные, ветераны боевых действий, участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, рассказал председатель Постоянной комиссии по вопросам национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Гуминский.



Под амнистию попадут и заключенные, которые совершили нетяжкие и не представляющие большой общественной опасности преступления. Основное условие – осуждённые должны компенсировать причинённый ими ущерб.



- В преддверии амнистии все себя стали хорошо вести, рассказала телеканалу СТВ старший инструктор по воспитательной работе исправительной колонии №4 Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь Диана Разуева. - Ждут, готовятся. Нарушений меньше. Норму на работе перевыполняют. А значит зарабатывают больше и иски гасят быстрее.



Минимум 2 миллиарда рублей сэкономит государство на расходах по содержанию заключённых. В месяц удерживать за решёткой одного человека стоит более 330 тысяч. Под амнистию таковых вместе с теми, кто содержится на так называемой «химии», попадает более 4,5 тысяч человек.



Гуманизм не означает всепрощения. Участники преступных организаций, убийцы, насильники, коррупционеры могут забыть про амнистию. Она не распространяется и на тех, кто ранее был помилован. Как показывает практика, после минувших амнистий (планируемая,уже 10-ая за историю суверенной Беларуси) обратно за решётку возвращается только около 10 % помилованных.



При обсуждении законопроекта у депутатов возникли десятки вопросов. В основном, они касались будущего тех, кто из заточения возвращается в общество. В Министерстве внутренних дел успокоили: система социальной адаптации осужденных в Беларуси достаточно прогрессивна, большинство её направлений прописаны в законопроекте об амнистии. Теперь он поступит на рассмотрение в Совет Республики.



Сергей Верас, Александр Добриян, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.