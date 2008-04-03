Бойкотирование Игр-2008 в Пекине нанесет ущерб идеям и принципам олимпизма

Об этом говорится в заявлении Президента Беларуси, президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко. В Беларуси с огромным сожалением восприняты призывы руководителей ряда государств о бойкоте Олимпийских игр.

Напомним, о намерении бойкотировать игры четырехлетия высказались Норвегия, Бельгия, Франция, Польша, а также многие члены Палаты представителей конгресса США. "Подобные действия являются стремлением недальновидных политиков превратить мировое олимпийское движение в механизм грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко не сомневается, что китайской стороной будут предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности участников и гостей Олимпиады. Он также призвал спортсменов всех стран мира не поддаваться на провокацию отдельных политиков, принять участие в Играх и показать свои наивысшие спортивные достижения.