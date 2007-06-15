Бои в секторе Газа завершились полной победой группировки ХАМАС

Ее активисты захватили основные административные здания и резиденцию Махмуда Аббаса.

Глава Палестины использовал против оппонентов последнее оружие - заявил о роспуске правительства. Однако министры кабинета, подконтрольного ХАМАС, отказались подчиняться. Таким образом, палестинская группировка ХАМАС в ходе почти недельных боев с активистами движения ФАТХ захватила контроль над Сектором Газа.

Сам Аббас сейчас находится на Западном берегу реки Иордан - там более спокойная обстановка. Группировка ХАМАС, как победившая сторона, намерена сама диктовать условия лидерам ФАТХ. У Махмуда Аббаса практически не осталось рычагов давления на политических оппонентов.