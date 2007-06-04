Боевые действия в ходе обороны

На Борисовском и Обуз-Лесновском полигонах прошла активная фаза командно-штабного учения ракетных войск и артиллерии белорусской армии.

Войска отработали ведение боевых действий в ходе оборонительной операции. Накануне в 51-ю смешанную артиллерийскую группу были призваны военнослужащие запаса, с хранения снято около ста единиц техники. Вместе с артиллерией участие в маневрах принимает мотострелковый батальон 120-й отдельной механизированной бригады. Командование отмечает высокий уровень подготовки военнослужащих. Прямой наводкой с закрытых огневых позиций - на дальности до 30 километров были успешно поражены цели.

"В рамках этих учений проводятся тактические учения с артиллерийскими дивизионами с реальным выполнением огневых задач. Дополнительно к этим учениям мы привлекли и механизированные войска", - сообщил командующий войсками Северо-Западного оперативного командования Сергей Борисенок.