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Боевые действия в ходе обороны

04 июня 2007 17:14
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На Борисовском и Обуз-Лесновском полигонах прошла активная фаза командно-штабного учения ракетных войск и артиллерии белорусской армии.

Войска отработали ведение боевых действий в ходе оборонительной операции. Накануне в 51-ю смешанную артиллерийскую группу были призваны военнослужащие запаса, с хранения  снято около ста единиц техники. Вместе с артиллерией участие в маневрах принимает мотострелковый батальон 120-й отдельной механизированной бригады. Командование отмечает высокий уровень подготовки военнослужащих. Прямой наводкой с закрытых огневых позиций - на дальности до 30 километров были успешно поражены цели.

"В рамках этих учений проводятся тактические учения с артиллерийскими дивизионами с реальным выполнением огневых задач. Дополнительно к этим учениям мы привлекли и механизированные войска", - сообщил командующий войсками Северо-Западного оперативного командования Сергей Борисенок.

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