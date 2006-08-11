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Боевой опыт Ашулука будет востребован белорусскими стражами неба

11 августа 2006 08:41
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Система ПВО Беларуси надежна. Такую оценку дал своим подчиненным на российском полигоне Ашулук министр обороны страны Леонид Мальцев. И добавил: страна, которая может себя прикрыть с воздуха, практически гарантирована от внешней агрессии.

Вчера завершилась активная фаза оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси, проходившего в России.  Свидетелями великолепной работы белорусских хранителей неба, показавших  100% результат, стала и съемочная группа телекомпании СТВ.

...Красно-зеленый флаг на военном российском объекте - такое явление давно уже стало привычным. Начиная с 1996 года военнослужащие  Беларуси приезжают на полигон Ашулук для проведения боевых стрельб, и год от года улучшают свои показатели. Однако в этот раз удивили, кажется, даже самих себя.

Задачи, поставленные на нынешнем оперативно-тактическом учении ВВС и войск ПВО, простыми не назовешь, к тому же подавляющее большинство участников учения - новички. Активную фазу с боевыми стрельбами открыли те, за кого  волновались особенно -  молодые пилоты 927-й истребительной авиабазы.   И со своей задачей молодые летчики успешно справились.

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