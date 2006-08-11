Боевой опыт Ашулука будет востребован белорусскими стражами неба

Система ПВО Беларуси надежна. Такую оценку дал своим подчиненным на российском полигоне Ашулук министр обороны страны Леонид Мальцев. И добавил: страна, которая может себя прикрыть с воздуха, практически гарантирована от внешней агрессии.

Вчера завершилась активная фаза оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси, проходившего в России. Свидетелями великолепной работы белорусских хранителей неба, показавших 100% результат, стала и съемочная группа телекомпании СТВ.

...Красно-зеленый флаг на военном российском объекте - такое явление давно уже стало привычным. Начиная с 1996 года военнослужащие Беларуси приезжают на полигон Ашулук для проведения боевых стрельб, и год от года улучшают свои показатели. Однако в этот раз удивили, кажется, даже самих себя.

Задачи, поставленные на нынешнем оперативно-тактическом учении ВВС и войск ПВО, простыми не назовешь, к тому же подавляющее большинство участников учения - новички. Активную фазу с боевыми стрельбами открыли те, за кого волновались особенно - молодые пилоты 927-й истребительной авиабазы. И со своей задачей молодые летчики успешно справились.

