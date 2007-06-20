"Боевое содружество-2007"

Начинаются масштабные учения сил ПВО стран СНГ. Они пройдут в четыре этапа на территории трех государств.

В первом этапе учений на полигоне Телемба в Бурятии примут участие подразделения ВВС и ПВО Беларуси и России, а также части ПВО российского Балтийского флота. На втором этапе в середине августа запланированы традиционные стрельбы на астраханском полигоне Ашулук. Третий и четвертый этапы пройдут в начале сентября на территории Казахстана и Узбекистана. В стрельбах будут использованы современные противовоздушные комплексы - С-300, "Бук" и другие.

Тем временем сегодня в Москве открывается заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. Белорусскую делегацию на заседании будет возглавлять министр обороны страны генерал-полковник Леонид Мальцев. Речь пойдет о военное и военно-техническом сотрудничестве в рамках Содружества.

И еще одно заседание в Москве. Совместная консультативная группа Беларуси и России обсудит вопросы контроля над вооружениями. В ходе заседания предполагается согласовать позиции и совместные действия сторон по выполнению международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями.