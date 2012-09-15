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Боевики атаковали базу, где находится британский принц Гарри

15 сентября 2012 18:09
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Новости Афганистана. В Афганистане боевики атаковали военную базу, на которой служит пилотом британский принц Гарри, известный в армии как Капитан Уэльс. Талибы использовали минометы и самодельные ракетные установки, повредив несколько зданий и самолетов.

Жертвами обстрела стали двое военнослужащих. Принц не пострадал, хотя именно он был главной целью нападения боевиков. У Гарри сегодня день рождения и, видимо, таким искрометным способом талибы решили поздравить младшего внука британской королевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Агрессия американцев в мире

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