Бишкек стал столицей большой политики

Сегодня здесь прошло заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств.

В целом главы ведомств удовлетворены его итогами. На заседании были рассмотрены более 20 документов, которые касаются экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, вопросов обеспечения стабильности и безопасности в рамках Содружества". Вопрос о признании независимости Южной Осетии и Абхазии в ходе текущего заседания не поднимался.



Сегодня в Бишкеке принято формальное решение о прекращении членства Грузии в Содружестве. Этот вопрос обсудили министры иностранных дел стран СНГ. Как сообщил глава внешнеполитического ведомства России, прекращение членства Грузии в Содружестве наступит через год после поступления соответствующей ноты Грузии о выходе из СНГ, то есть в августе 2009 года. Сергей Лавров подчеркнул, что такое решение Грузии не будет иметь никаких последствий для деятельности Содружества.



"Можно выразить сожаление, что такое решение было принято, потому что от участия в СНГ все страны выигрывают, - отметил Сергей Лавров. - Но с другой стороны, участие Грузии в последние годы в содружестве едва ли было нацелено на способствование его консолидации, скорее на эрозию СНГ. Поэтому не вижу каких-либо негативных последствий для деятельности нашей общей организации".



Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в Кыргызстан. Завтра в Бишкеке он примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества. Сегодня вечером, как ожидается, главы государств, прибывшие в столицу Кыргызстана, пообщаются в неформальной обстановке.



Повестка дня саммита СНГ включает обсуждение проекта Стратегии экономического развития Содружества до 2020 года, вопроса об определении сотрудничества в области энергетики ключевой сферой взаимодействия стран СНГ в 2009 году, положений о председательстве и о национальных координаторах государств - участников СНГ, конвенции о приграничном сотрудничестве, соглашения о Совете по межрегиональному и приграничному сотрудничеству стран Содружества. Как ожидается, президенты обсудят вопрос об объявлении 2009 года Годом молодежи в СНГ.



На саммите ЕврАзЭС главы государств заслушают доклад генерального секретаря Сообщества о формировании таможенного союза и единого экономического пространства, рассмотрят основные направления деятельности на ближайшую перспективу. Также на обсуждение президентов выносится вопрос о предоставлении Евразийскому банку развития статуса наблюдателя при Евразийском экономическом сообществе.



11 октября в рамках официального визита в Кыргызстан Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с Президентом Кыргызской Республики Курманбеком Бакиевым.

