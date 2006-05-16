Безвизовый режим между Беларусью и Азербайджаном будет закреплен законодательно

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом одобрил подписание межправительственного соглашения с Азербайджаном о взаимных безвизовых поездках граждан, сообщили в пресс-службе главы государства. Соглашение предусматривает возможность для граждан обеих стран въезжать, выезжать, следовать транзитом и временно пребывать на территории другого государства без виз на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство.

При этом граждане обязаны соблюдать законодательство страны пребывания, в том числе - правила регистрации, пребывания и передвижения иностранных граждан.

На подписание соглашения уполномочен заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков.

Данное соглашение позволит расширить двусторонние контакты и закрепить существующий безвизовый режим взаимных поездок граждан Беларуси и Азербайджана.