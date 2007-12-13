Безопасность, оборона и борьба с преступностью

Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании по вопросам строительства Союзного государства началось сегодня на базе Республиканского горнолыжного центра "Силичи". На протяжении двух дней союзные парламентарии будут обсуждать вопросы противодействия терроризму, обеспечения информационной безопасности в Союзном государстве, а также развитие военно-технического сотрудничества двух стран и вклад совместных программ в создание современной таможенной инфраструктуры.



Создание белорусско-российской системы безопасности направлено на противодействие трансграничным угрозам. В современной геополитической обстановке именно формирование общей системы обеспечения безопасности Союзного государства создает необходимые условия для эффективного противодействия вызовам и угрозам национальным интересам Беларуси и России, способствует углублению интеграционных процессов. Об этом сегодня говорили союзные парламентарии на заседании постоянно действующего семинара при Парламентском собрании.