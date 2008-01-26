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Бессрочная забастовка грозит превратиться в международный конфликт

26 января 2008 18:04
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Ситуация на КПП "Кузница Белостокская" на польско-белорусской границе обострилась. Сегодня утром на работу пришли только два инспектора Таможенной службы Польши.

Тем временем Таможенные службы Беларуси и России распространили текст совместного заявления, в котором призывают польских коллег восстановить нормальную работу пунктов пропуска на белорусско-польской и российско-польской границах. А внешнеполитическое ведомство Беларуси обратилось к ЕС  с просьбой в кратчайшие сроки урегулировать проблемы на этом участке границы. Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Евросоюз предотвратит дальнейшее нанесение ущерба интересам людей и экономике других государств.

По иронии судьбы приграничные страсти разгорелись накануне профессионального праздника таможенников. 55 лет назад в этот день в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества. А в 1994 году его переименовали во Всемирную таможенную организацию. Сегодня она объединяет 162 государства и более 800 тысяч человек. Пользуясь случаем мы поздравляем белорусских таможенников, у которых в отличие от польских все в порядке.

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