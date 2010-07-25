Уже не первую неделю государственные и формально независимые российские СМИ, явно не по своей воле, активно мусолят «белорусскую» тему. Причем, градус высказываний в адрес союзного, дружественного и суверенного государства, а теперь еще и парнера по таможенной тройке, явно зашкаливает, а тональность отдельных перлов иначе как вызывающе недопустимой не назовешь.

Махать после драки кулаками — занятие, по меньшей мере, неконструктивное. Впрочем, даже у такой нехитрой активности, как агрессия, есть свои правила. В частности, ряд международных соглашений, известных как Женевские конвенции. Так вот, проиграв газовую баталию, «Газпром» со властные товарищи, решили добиваться если не реванша, то хотя бы «репита», то есть повтора. А посему на российских государственных и независимых ни от кого, кроме все того же «Газпрома», каналах началась очередная масштабная и штабная, очень быстро вышедшая за рамки законов логики и приличия, бессмысленная и беспощадная Информационная Война с Беларусью.

Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии (Россия):

Начинается новый виток информационно-пропагандистской войны. Это значит, что эта война имеет какую-то собственную логику и по сути уже даже не является инструментом давления по решению внешнеэкономических противоречий.

Дмитрий Бутрин, заведующий отделом экономики газеты «Коммерсантъ» (Россия):

У людей пропагандистская задача, наверное, они как-то притянут за уши любые факты к тому, что им надо доказать. Наверное, думает рядовой потребитель российского телевидения, есть такой филь и про Владимира Путина, и про Дмитрия Медведева. И в нужное время его могут показать по российскому телевидению.

Вот только в пылу июльского медиа-наступления по всем фронтам на едва ли не последнего союзника российские СМИ, желая войны маленькой и победоносной, быстро столкнулись с проблемой нехватки информационных боеприпасов. А потому, как только кончились аргументы даже без фактов, в бой пошли фактические и практические фальшивки.

Причины скрывать и изменять действительность, действительно, более чем понятны. Ведь именно по понятным причинам белорусский офицер сказать «Белоруссия» не мог. Для белоруса, даже не офицера, в отличие от московских заказчиков этого в прямом смысле «черного пиара», страна — и уже давно — называется «Беларусь».

Михаил Делягин, директор Института проблема глобализации (Россия):

Просто выделили деньги, и не удалось их распилить с одной попытки. Поэтому вторая серия, как говорят, во многом повторяет первую — такое же низкое качество, и так далее. Просто это, что называется, вульгарный распил, вульгарное освоение денег. Поэтому фильм был порнографический, поэтому был оскорбительный даже по меркам российской журналистики, поэтому он был самоубийственным — аналогичные претензии можно предъявить многим нашим руководителям.

Михаил Калашников, публицист (Россия):

Самим-то, в общем, похвалиться нечем, а Беларусь режет глаз, очень сильно. Значит, надо оболгать, облить грязью. Хотя, если снимать такие фильмы про них — о, если бы я мог снимать такие фильмы.

Впрочем, этот конкретный эпизод вранья на голубом газовом глазу, конечно, мелочь. Ради красного словца не пожалеешь, как говорится, ничего. Особенно, если учесть, что мысли затеявших очередную антибелорусскую акцию всемосковского масштаба изначально другим были заняты. Не до бюджетного подставного офицера, когда рушатся многомиллионные планы ресурсных генералов.

Дмитрий Бутрин, заведующий отделом экономики газеты «Коммерсантъ» (Россия):

Российская власть сейчас пытается выбить себе более комфортные условия при объединении в 2012 году в ЕврАзЭС. Мне не верится в то, что эти комфортные условия можно выбить. Мало того: странная ситуация, в которой Россия выступает инициатором создания ЕврАзЭС и одновременно пытается выбить более выгодные для себя условия.

И вот именно потому, что во время последней информационной навалы цели российских СМИ не совпадали со средствами их достижения, а средства, выделенные на реализацию, явно были выше реального качества исполнения, медиа-атака и захлебнулась. Вот только спасать утопающих не поспешили даже обычно мало сочувствующие Беларуси российские же аналитики и эксперты.

Светлана Гамова, заведующая отделом политики стран ближнего зарубежья «Независимой газеты» (Россия):

Я когда это смотрела, подумала: до чего же мы дошли, если так начинаем говорить! Некрасиво даже по отношению к Лукашенко, к которому я не испытываю ласковых чувств: так нельзя себя вести. Есть в Беларуси люди, которые все еще размышляют: то ли прав Лукашенко, то ли не прав… Посмотрев это, они могут пойти голосовать за него.

Наталья Лещенко, директор по исследованиям Института государственных идеологий (Великобритания):

Нынешняя информационная война против Беларуси – это ошибка... Все выглядит для них [белорусов] глупо, старо и неадекватно, как и вся новая «информационная война» Москвы. Лукашенко может повернуть ситуацию с ног на голову и уже не в первый раз обратить, казалось бы, смертельные удары Москвы в свою пользу.

К тому же наблюдать за нападками на Беларусь, со стороны российских СМИ, россиянам было тем более неудобно, чем далее развивались в самой России события, требующие от местных СМИ немедленной реакции.

Дмитрий Бутрин, заведующий отделом экономики газеты «Коммерсантъ» (Россия):

Телевидение у нас потихоньку теряет позиции средства массовой информации. Я не знаю, как в отношении этого в Беларуси — я понимаю, что все-таки не так и новости на белорусских телеканалах смотрят.

Андрей Савельев, политолог (Россия):

Попытка свалить на Беларусь те невзгоды, которые неизбежны для Беларуси — один из информационных ходов, их множество. Нельзя сказать, что Беларусь в этом смысле выделена, теперь будут сваливать на все.