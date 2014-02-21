Беспорядки в Украине: Киевляне организовались в отряды самообороны, чтобы спасти себя от мародёрства и бандитизма

Новости Украины. Ночь в Киеве — напряжённое затишье. Уже не хватает слов для того, чтобы описать глубину трагедии в Украине. Если минувший вторник мировые СМИ назвали Чёрным днём Европы, то четверг иначе как Кровавым днём скорби уже не назовёшь. Официальное число жертв со стороны митингующих выросло до 77 человек, ранено около шестисот. Сообщается о трёх погибших во вчерашних столкновениях правоохранителях. Как прошла минувшая ночь в Киеве знает собственный корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ Александр Добриян. Он сейчас на прямой связи по телефону из столицы Украины.

Александр Добриян, корреспондент СТВ (Киев):

Минувшая ночь в Украине прошла в напряжённом затишье. Майдан отстраивал рубежи обороны и наращивал силы. Со всей страны в столицу прибывают сторонники Евромайдана. А после страшных кадров минувших дней в Киев устремились и родители военнослужащих-срочников. Солдатские матери разыскивают в оцеплениях своих детей и с помощью депутатов Верховной Рады пытаются забрать их домой. Тем временем, по всей Украине митингующие блокируют выезды из воинских частей, перекрывают автомобильные дороги, блокируют железнодорожные пути. Всё делается для того, чтобы не допустить прибытия в Киев новых воинских и милицейских подразделений. В самом же Киеве со вчерашнего вечера не видно ни военных, ни милиции. Они в один момент просто исчезли с улиц. Патрулированием спальных районов столицы занимаются сами жители. Киевляне организовались в отряды самообороны и не дают мародёрам и бандитам нападать на их имущество, жечь автомобили и грабить людей. Вчерашнее экстренное заседание Верховной Рады Украины таки завершилось принятием одного важного документа. Народные избранники осудили кровопролитие и постановили вывести силовиков с улиц Киева. Депутаты постановили считать с момента принятия документа вооружённых правоохранителей вне закона. Почти всю ночь, более восьми часов, в администрации президента Украины велись переговоры по урегулированию политического кризиса. В переговорном процессе приняли участие президент страны Виктор Янукович, тройка оппозиционных лидеров, представитель России, министры иностранных дел Польши, Германии и Франции. При этом узнать о результатах переговоров журналистам так и не удалось. Единственное, что сейчас известно, - ближе к обеду планируется возобновить этот переговорный процесс.