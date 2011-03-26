Беспорядки в Лондоне. Полиция: это не демонстранты, а преступники

Война в Ливии. Кампания НАТО продлится в Ливии три месяца, началась наземная операция США

США фактически приступают к наземной операции в Ливии. Белый дом отрицает все подобные предположения. Но американские журналисты трубят о том, что в Ливии уже находятся военные и агенты ЦРУ. К тому же, США перебрасывают более четырех тысяч морских пехотинцев к берегам Ливии.