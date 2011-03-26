Беспорядки в Лондоне. Полиция: это не демонстранты, а преступники

Установлены новые участники беспорядков 19-ого декабря в Минске. Как сообщили в комитете госбезопасности, подведена черта в розыске и установлении лиц, спровоцировавших погромы на Площади Независимости и принимавших в них непосредственное участие.
В Лондоне в эти минуты проходит многотысячный марш протеста. Для участия в акции люди съехались со всей страны.
США фактически приступают к наземной операции в Ливии. Белый дом отрицает все подобные предположения. Но американские журналисты трубят о том, что в Ливии уже находятся военные и агенты ЦРУ. К тому же, США перебрасывают более четырех тысяч морских пехотинцев к берегам Ливии.
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