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Беспорядки в Египте охватили Каир, Александрию, Суэц, Кене – 13 убитых, более 1 700 пострадавших

21 ноября 2011 08:47
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Новости Египта. Столица Египта вновь охвачена беспорядками. На площади Тахрир в центре Каира этой ночью произошло одно из самых ожесточенных столкновений между полицейскими и протестующими с момента смены власти в стране в январе - феврале 2011 года.

Тысячи митингующих вышли на площадь с требованием к Верховному совету вооруженных сил выполнить обещание, данное после отставки Хосни Мубарака - передать власть от военной администрации к гражданскому правительству. Обстановка накалилась после того, как стражи правопорядка решили разогнать демонстрацию.

В ответ в полицейских полетели камни и «коктейли Молотова». Жертвами беспорядков стали, по меньшей мере, 13 человек, около двух тысяч пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 Беспорядки охватили Суэц, Кене, Александрию и ряд других провинций страны. Протестующие штурмуют штаб-квартиры сил безопасности, считая, что и после выборов, которые должны пройти в конце ноября, военное правительство постарается оставить власть за собой.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки в Египте

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