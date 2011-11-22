Беспорядки в Египте. Кабинет министров объявил о самороспуске, но Совет вооруженных сил не принял отставку

Новости Египта. Тысячи митингующих вышедших на печально известную площадь Тахрир требуют от властей проведения прозрачных выборов, а также отставки не только правительства, но и высшего военного совета Египта.

Протестами также охвачена Александрия и Суэц. Для разгона демонстрации полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Число жертв столкновений достигло 40, число пострадавших превысило две тысячи и продолжает расти. Наблюдатели уже выразили опасения, что африканское государство на пороге гражданской войны.

МИД Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от поездок в египетские города, которые находятся за пределами курортных зон, за исключением случаев крайней необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.