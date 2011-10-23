Беспорядки и ЕС не помогут Греции справиться с кризисом. Пока греки не начнут работать

Пылает не просто Греция, а страна Евросоюза.

То, что в эти дни происходило в Греции, просто беспорядками назовешь с большой натяжкой. Сотни человек били стекла в кафе и магазинах, поджигали остановки и атаковали полицию.

В греческой столице теперь явно не хватает магазинов, кафе и банков. И на утро, и на следующий день после погромов в центре почти ничего не работает. Ведь сейчас продавцам сувениров и владельцам ресторанов приходится думать не столько о прибыли, сколько о ремонте. Многие так и не открываются к выходным, а значит, теряют самые хлебные дни.

— В прошлом году у нас было больше туристов. Думаю, в этом такого уже не повторится. Проблема еще и в том, что бизнесмены не могут получить в банках свои деньги — получается, сделки срываются, а прибыль уходит.

— Я не против мирных акций, но, когда во время демонстраций крушат здания, а тем более, частную собственность, мне это ради любых целей категорически не нравится.

Самое парадоксальное, что дополнительных денег — за счет тех же туристов — страну лишают те, кто с камнями и палками идет вроде как против кризиса. Итог от таких атак, по мнению самих же греков, сводит на нет все попытки стабилизировать ситуацию в стране.

— Финансовые проблемы сегодня есть практически у всего мира. Конечно, люди могут выразить свое мнение, но это никому не дает права становиться вандалами и разрушать то, что у нас осталось.

— Все равно на судьбу страны эти демонстрации никак не влияют. Они лишь создают дополнительные проблемы, которых у Греции и так хватает.

Помощи в решении хотя бы части проблем Греция ждала и, похоже, еще ждет от Евросоюза. Ведь первый транш обещанного кредита стал не то, что не спасательным кругом, а скорее, дыркой от бублика. Страна по-прежнему остается на грани дефолта.

— У ЕС нет средств, чтобы решать проблемы Греции...

— Большой вопрос , хватит ли ЕС того союзнического настроя, чтобы в принципе помогать странам-партнерам. И тем более, Греции.

— Европейский союз очень далек от проблем Греции, я бы даже сказала, слишком далек.

— ЕС, может, и хочет помочь, но европейские меры абсолютно неэффективны, ведь у Беларуси много сложностей, в том числе и из-за Европейского Союза. Думаю, решение проблем не придет от ЕС — спасти себя можем только мы сами.

Из-за забастовок с афинских улиц не вывозят мусор. Причем, располагается вся эта роскошь практически в центре города.

Тем временем, возле здания Парламента по-прежнему стоят металлические заграждения, а на улицах, с очевидным усилением, дежурит полиция. Сами же жители древнего города, похоже, мало верят в смысл новых волн протеста. В Афинах еще не вставили все стекла после прошлых беспорядков, а денег в стране от этого ну никак не прибавилось.

— Конечно, лучше работать, чем крушить все подряд.

— Лучше работать. Если не работать, денег не будет.

— Ну, пошли, погромили. А что от этого изменилось? Парламент можно хоть сжечь, а смысл?! Бюджет-то этим не наполнишь.

— Сейчас мы как никогда должны зарабатывать, чтобы выйти из этой ситуации.