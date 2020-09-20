Беседа за закрытыми дверями несколько часов. О чём договорились президенты Беларуси и России на встрече в Сочи

Новости Беларуси. Главным событием этих семи дней для Беларуси и России, безусловно, была встреча Лукашенко и Путина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Мы разные, но самые близкие. Мы независимы, но помогаем друг другу в сложной ситуации. Нынешняя – как лакмусовая бумажка, кто есть кто на политической карте мира. Перечень вопросов – широчайший, беседа за закрытыми дверями шла несколько часов. Александр Лукашенко мало с кем из президентов общается так долго – тоже ведь показатель важности и стратегичности встречи. Напомним ключевые договоренности по итогам визита в Сочи.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Вот так романтично показано сотрудничество между Минском и Москвой – двумя столицами одного Союзного государства. Что касается отношений Беларуси и России, то говорят, что женской дружбы не бывает. Но, как известно, пускай болтают. Время показывает, что никому не удастся вбить клин в этот стратегический союз.

Сочи – самое теплое место в самой большой стране мира. Сюда Путин и пригласил Лукашенко на встречу. Мол, символично – это очередное потепление интеграционных отношений между Минском и Москвой. Хотя какой символизм? В эти сложные дни для Беларуси дан ясный и прямой посыл: Москва – рядом. Александр Лукашенко – Владимиру Путину: «Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Друг познаётся в беде»

Наша экономика – экспортоориентированная (потребляем значительном меньше, чем производим). Как бы мы хорошо ни работали, доходы зависят от спроса у стран-партнеров. В мире рост ВВП на паузу поставил коронавирус.

Сказалось это даже на белорусско-российском товарообороте – похудел аж на пятую часть. Перенести этот нелегкий период Беларуси поможет Россия. Владимир Путин – Александру Лукашенко: с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем трудности в экономике

Евгений Пустовой:

Деньги – по некоторым оценкам аж 5 миллиардов – в Беларусь должны потечь из-за Буга. Деньги на развал страны. Заграничные спонсоры не унимаются. Сразу несколько центров сил пытаются растерзать Беларусь или на худой конец загнать под лавку мировой авансцены. Не выйдет. Владимир Путин: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления разобрались в этой ситуации Эти посылы президентов мир услышал в день их встречи. Встреча была за закрытыми дверьми, но не стала келейной. Александр Лукашенко лично рассказал белорусам главный смысл переговоров.

Евгений Пустовой:

Самая актуальная проблема видна и без бинокля – безопасность. Президент Беларуси прожженный пограничник, поэтому неоднократно предупреждал, откуда у протестов дует североатлантическая роза ветров.

После сочинской встречи на высшем уровне уже Минск так же тепло принимал министра обороны России. Ничего необъяснимого в этом нет – на общей союзной границе слишком горячо. Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Свои интересы мы должны блюсти»