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Беседа за закрытыми дверями несколько часов. О чём договорились президенты Беларуси и России на встрече в Сочи

20 сентября 2020 20:53
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Новости Беларуси. Главным событием этих семи дней для Беларуси и России, безусловно, была встреча Лукашенко и Путина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Мы разные, но самые близкие. Мы независимы, но помогаем друг другу в сложной ситуации. Нынешняя – как лакмусовая бумажка, кто есть кто на политической карте мира. Перечень вопросов – широчайший, беседа за закрытыми дверями шла несколько часов. Александр Лукашенко мало с кем из президентов общается так долго – тоже ведь показатель важности и стратегичности встречи.

Напомним ключевые договоренности по итогам визита в Сочи.

Беседа за закрытыми дверями несколько часов. О чём договорились президенты Беларуси и России на встрече в Сочи-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
Вот так романтично показано сотрудничество между Минском и Москвой – двумя столицами одного Союзного государства. Что касается отношений Беларуси и России, то говорят, что женской дружбы не бывает. Но, как известно, пускай болтают. Время показывает, что никому не удастся вбить клин в этот стратегический союз.

Беседа за закрытыми дверями несколько часов. О чём договорились президенты Беларуси и России на встрече в Сочи-4

Сочи – самое теплое место в самой большой стране мира. Сюда Путин и пригласил Лукашенко на встречу. Мол, символично – это очередное потепление интеграционных отношений между Минском и Москвой. Хотя какой символизм? В эти сложные дни для Беларуси дан ясный и прямой посыл: Москва – рядом.

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Беседа за закрытыми дверями несколько часов. О чём договорились президенты Беларуси и России на встрече в Сочи-7

Два президента общались четыре часа. Правда, никаких документов не подписывали. Даже служб протоколов замечено не было. Но это не помешало противникам интеграции кричать, что Лукашенко продал Беларусь Кремлю. Лукашенко уже не один год продает и продвигает на российском рынке наши товары: от микрочипов для космической отрасли до тягачей для «оборонки». Отказаться от экономической интеграции – значит закрыть градообразующие производства и России, и Беларуси.

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Беседа за закрытыми дверями несколько часов. О чём договорились президенты Беларуси и России на встрече в Сочи-10

Наша экономика – экспортоориентированная (потребляем значительном меньше, чем производим). Как бы мы хорошо ни работали, доходы зависят от спроса у стран-партнеров. В мире рост ВВП на паузу поставил коронавирус.

Беседа за закрытыми дверями несколько часов. О чём договорились президенты Беларуси и России на встрече в Сочи-13

Сказалось это даже на белорусско-российском товарообороте – похудел аж на пятую часть. Перенести этот нелегкий период Беларуси поможет Россия.

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Беседа за закрытыми дверями несколько часов. О чём договорились президенты Беларуси и России на встрече в Сочи-16

Евгений Пустовой:
Деньги – по некоторым оценкам аж 5 миллиардов – в Беларусь должны потечь из-за Буга. Деньги на развал страны. Заграничные спонсоры не унимаются. Сразу несколько центров сил пытаются растерзать Беларусь или на худой конец загнать под лавку мировой авансцены. Не выйдет.

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Беседа за закрытыми дверями несколько часов. О чём договорились президенты Беларуси и России на встрече в Сочи-19

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Беседа за закрытыми дверями несколько часов. О чём договорились президенты Беларуси и России на встрече в Сочи-22

Евгений Пустовой:
Самая актуальная проблема видна и без бинокля – безопасность. Президент Беларуси прожженный пограничник, поэтому неоднократно предупреждал, откуда у протестов дует североатлантическая роза ветров.

Беседа за закрытыми дверями несколько часов. О чём договорились президенты Беларуси и России на встрече в Сочи-25

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Евгений Пустовой # Евгений Поболовец # Фотофакт

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