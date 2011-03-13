Белорусы зарубежья призвали Евросоюз и Совет Европы вернуться к конструктивному диалогу с Беларусью

Соответствующее обращение приняли в Риге руководители белорусских объединений Латвии, Литвы, Эстонии, России и Украины. Таким образом они привлекли внимание к кампании давления на свою этническую Родину, развернувшуюся в ЕС, США и других странах.

Уважение и понимание. Вот два основных принципа, объединившие не так давно всю Европу. Белорусы зарубежья собрались в Риге напомнить Евросоюзу: его позиция по отношению к их стране заслуживает того же.

Представители Латвии, Литвы, Эстонии, России, Украины и Молдовы собрались в Риге для того, чтобы объединить свои усилия против объявленных Европой санкций против Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Борис Цилевич, член депутатской группы Сейма Латвии по сотрудничеству с Республикой Беларусь:

Я убежден в том, что и Беларусь, и Совет Европы очень много теряют от того, что Беларусь остается практически единственным крупным государством Европы, которое до сих пор не является членом Совета Европы.

Мы видим серьезный потенциал для интенсификации диалога о вступлении. Мы видим определенный проблемы на обеих сторонах.

Белорусы зарубежья, наблюдая за ситуацией со стороны, испытывают искреннее негодование к развернувшейся кампании против их родной страны. Риторика времен холодной войны и железного занавеса неожиданно оказалась востребованной в современной Европе.

Борис Иванов, член правления Союза белорусов Даугавпилса (Латвия):

Наш век, наше время – это время демократизации всех отношений. Когда становятся прозрачными границы, когда люди могут более тесно общаться. Уничтожены все категории, типа «железные занавесы». Нужен только диалог, взаимопонимание и сотрудничество.

Сергей Кандыбович, председатель Региональной национально-культурной автономии белорусов Москвы:

Мы считаем, что эти шаги не до конца продуманы. И они направлены против белорусского народа, который в большей степени нуждается в поддержке, а не в каких-то санкциях. Потому что Беларусь, наверное, одна из наиболее пострадавших республики по результатам Второй мировой войны, последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Итогом конференции стало единогласное подписание обращения белорусов зарубежья к главам стран и правительствам Евросоюза с требованием прекратить антибелорусскую кампанию в Европе и отменить санкции, которые лишь отдаляют Запад от решения проблемы, которую, как признали в Риге, они сами себе и создали.