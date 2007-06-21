Белорусы возвращаются из сектора Газа на Родину

Россияне и белорусы, эвакуированные из палестинского сектора Газа, готовятся вылететь из столицы Иордании Аммана в Москву самолетом МЧС России.

Вылет ориентировочно запланирован на 11.00 по минскому времени. В общей сложности из зоны конфликта эвакуированы семь белорусских граждан и 73 россиянина.

Белорусы, пожелавшие выехать из сектора Газа, транзитом на автобусах пересекли Израиль и в настоящее время находятся Иордании. В посольстве Беларуси в России уже все готово к приему соотечественников. Эвакуируемых встретят в аэропорту, окажут им содействие во временном размещении в российской столице и помогут вылететь на родину.

Тем временем, глава автономии Махмуд Аббас обрушился с обвинениями в адрес лидеров ХАМАС и сообщил, что переговоров с ними не будет. Это первое публичное выступление Аббаса после смены власти в анклаве. Оно вызвало бурную реакцию жителей Газы. Ночью по улицам города прошли тысячи сторонников ХАМАС.