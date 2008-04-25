Белорусское правительство ответило на вопросы парламентариев

Представители исполнительной власти в Овальном зале отвечали на вопросы власти законодательной.

Соответствует ли экономическое развитие запланированным прогнозам? Обеспечен ли рост зарплат и пенсий в полном объеме? И как белорусское правительство намерено управлять инфляцией? С основным докладом перед собравшимися выступил вице-премьер Андрей Кобяков.

Итоги работы экономики в первом квартале гарантируют макроэкономическую стабильность. Выполнены 17 из 19 параметров прогноза социально-экономического развития страны. Заработная плата для работников бюджетной сферы в этом году еще повысится, а реальная – вырастет на 8,5%. Взятые на себя обязательства правительство выполнит в полном объеме.

