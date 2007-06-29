Белорусское правительство отчиталось перед депутатами и сенаторами

Приватизация служебного жилья, судьба чеков <Имущество> и смещение сроков начала отопительного сезона. Всего более 30 проблемных вопросов адресовали парламентарии руководству страны.

Белорусам в этом году увеличат пенсию. Дважды. Об этом сообщил сегодня на встрече с депутатами и сенаторами Министр труда и социальной защиты.



В Овальном зале Дома правительства - аншлаг. Кабинет министров в полном составе отчитывается перед парламентариями об уже проделанной работе и получает план действий на будущее. О выполнении прогнозных показателей на этот раз докладывает вице-премьер. Виктор Буря начинает с хороших новостей - число убыточных предприятий сократилось, ВВП растет, энергозатраты сокращаются. Под конец - ложка дегтя: переломить ситуацию с ростом отрицательного внешнеторгового сальдо Беларуси пока не удается.

Следом за обстоятельным вице-премьером экзаменуются министры: парламентарии спрашивают конкретно и по существу.

Дольше всех не отпускают Министра труда и социальной защиты. В этом полугодии в Овальном зале он - частый гость. Новость для избирателей сообщает приятную: до конца года пенсии белорусов будут повышаться дважды.



Пятница - окончание трудовой недели - для депутатов еще и завершение весенней парламентской сессии. В овальном зале - предотпускные настроения. В последний день работы законотворцы повестку не перегружают. По плану у них два законопроекта. Один из которых - нашумевший, касающийся военных пенсий.



В этом полугодии в центре внимания были преимущественно вопросы социальные. Работа в следующие шесть месяцев будет напряженной. Помимо основополагающего финансового документа на следующий год, парламентариям предстоит обсудить ряд стратегически важных законов о нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии.



Начало и окончание сессионной работы в овальном зале - традиционно под звуки гимна. Законотворческий сезон закончился. Депутаты итоги работы подвели, результатами остались довольны. В следующий раз гимн прозвучит в Овальном зале осенью.

