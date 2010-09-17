Белорусское посольство в Джакарте (Индонезия) откроется в 2011 году

Это еще один шаг к серьезным и долгосрочным перспективам сотрудничества. Об этом заявил в Минске министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов на встрече с министром торговли Индонезии.

Иностранную делегацию представляют как государственные, так и частные бизнесмены. Это производители и экспортеры чая, трикотажа, оборудования для тяжелой промышленности, инвесторы. Гости 17 сентября планируют подписать ряд документов о сотрудничестве с белорусскими промышленниками.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

– Мы верим, что Индонезия – это ключевая страна в регионе. И мы будем строить отношения не только в двустороннем формате, но и развивать контакты с другими государствами региона через эту платформу. Это важный шаг в первую очередь для бизнес-структур наших стран.