Белорусское общественно-культурное товарищество в Польше лишено дотации МВД и администрации этой страны на 3 года

Ежегодный размер государственной помощи составлял около 500 тыс. злотых или 128 тыс. евро. В Польше это ведомство курирует деятельность нацменьшинств. Как пишет польская пресса, товарищество лишили дотации якобы за нецелевое расходование денег. Между тем, председатель Белорусского общественно-культурного товарищества Янка Сычевский считает, что решение польского МВД и администрации имеет политический подтекст и направлено "на ликвидацию организации и уничтожение белорусской культуры в Польше". Схожее мнение высказывает и депутат сейма Польши от Белосточчины Евгениуш Чиквин.