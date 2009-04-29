Белорусско-вьетнамский парламентский диалог

В Минске подписано соглашение о сотрудничестве между парламентами Беларуси и Вьетнама

Спикер верхней палаты белорусского парламента Борис Батура отметил положительную динамику сотрудничества стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

- Появляются новые отрасли, в которых необходимо сотрудничество и необходимо взаимодействие. И в энергетической сфере, и в геологической разведке, да и во многих других областях, - добавил Борис Батура.

Также спикер поблагодарил вьетнамскую сторону за своевременную ратификацию предложенной Беларусью поправки к Киотскому протоколу.

В целом, оценка встреча обеими сторонами оценивается положительно.

- Очень рад, что по всем поднятым во время переговоров вопросам мы достигли полного согласия. Сотрудничество между двумя странами развивается огромными темпами, но не соотвествует потенциалу обеих стран, - рассказал председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг.

- В Республике Беларусь придают очень большое значение тем традиционно добрым отношениям дружбы, сотрудничества и взаимопонимания, которые сложились между парламентами наших государств. И в целом Республики Беларусь и Социальной Республики Вьетнам, - отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси Владимир Андрейченко.

И сегодня же в Минске подписано соглашение о сотрудничестве между парламентами Беларуси и Вьетнама. Отметим, дипломатическим отношениям между государствами 17 лет. Вьетнам -традиционный торговый партнер Беларуси в Азиатском регионе. В минувшем году товарооборот между странами составил почти 125 миллионов долларов.