Белорусско-узбекская резолюция ООН по правам человека одобрена

Комитет по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН одобрил белорусско-узбекскую резолюцию, призывающую ведомства ООН воздержаться от осуждения нарушения прав человека в какой-либо конкретной стране.Теперь документ будет направлен на утверждение самой Генеральной Ассамблеи. За одобрение резолюции, внесенной Белоруссией и Узбекистаном при поддержке России и еще около десятка стран, проголосовали 77 членов комитета, против - 63, включая США. 26 членов комитета воздержались.