Белорусско-украинская граница: черника не стала ягодой раздора

Беспрецедентное решение с точки зрения приграничного законодательства принято в отношении жителей ряда украинских деревень. Сотни людей из соседней страны пошли на нарушение белорусской госграницы в Столинском районе с началом сезона сбора ягод.

Мерлинский полигон — крупнейший в Восточной Европе. В основном здесь непроходимые болота, которые совсем не пугают украинских ягодников. Они прячутся от наших пограничников уже не первый год.

Полигон давно законсервировали. Теперь это заповедная зона. С тех пор жители украинских приграничных сел только и делают, что консервы из белорусских грибов и ягод. Причем, в промышленных масштабах. Ведь это — единственный заработок для сотен людей.

Большинство из них — этнические белорусы. Во время образования полигона им пришлось отселиться южнее. Позже — появилась граница. По словам самих теперь уже украинцев, найти достойный заработок практически невозможно. Приходится ходить в лес целыми семьями. А семьи традиционно большие: от пяти до одиннадцати человек.

Условия «полевой войны» с пограничниками стали для них образом жизни. По будням села практически пустуют. С нашей же стороны контролирует набеги ягодников временный пограничный пост. В начале этого сезона даже произошел конфликт. В субботу больше сотни ягодников подошли к самому шлагбауму.

Восстановить спокойствие удалось лишь к вечеру. Для этого на место прибыл руководитель белорусского погранведомства. Решение об упрощенном формате пропуска этих людей, к слову, этнических белорусов, оперативно было принято на уровне главы государства.

Через два дня руководство погранкомитета встречали уже хлебом-солью. Белорусская и украинская стороны согласовали и подписали документ прямо в палатке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета РБ:

Решение Президент Беларуси принял положительное. Так что с завтрашнего дня вы спокойно сможете переходить на исконные те земли, на которых жили ваши предки, спокойно будете собирать ягоды и грибы.

Тут же состоялась и своеобразная пограничная амнистия. Председатель Госпогранкомитета аннулировал отметки о депортации двум украинкам, которые попадались во время сбора ягод в белорусских лесах. Теперь таких отметок не будет у всех жителей сельской зоны, обозначенной в протоколе. А значит, будет возможность нормально жить и работать.

Лайф:083655 Здесь можно и дома быть и зарабатывать, потому что это наш заработок, а так мы нигде не работаем, работы у нас на Украине нет. Очень благодарим и вам, и всем белорусам, особенно власти вашей, Лукашенко, от Украины — большой привет. Вот видите какой праздник — все поют, радуются.