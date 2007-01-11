Белорусско-российские переговоры продолжаются

Теперь граждане Беларуси на личных автомобилях могут пересекать границу Российской Федерации так, как это было до 1 января. Напомним, с начала нового года Россия ввела обязательное оформление удостоверения на временный ввоз транспортного средства при пересечении белорусско-российской границы. Это вызвало скопление автотранспорта на таможенных и автомобильных переходах.
"Гомельтранснефть Дружба" сегодня к 10 утра вышло на оптимальный режим прокачки нефти через систему трубопроводов, пролегающих через нашу территорию. Напомним, минувшей ночью была возобновлена передача российской нефти через территорию Беларуси в Европу. В настоящее время с российской стороны в час поступает около 10 тысяч тонн нефти и за сутки предприятие сможет прокачивать до 240 тысяч тонн углеводородного сырья, что полностью соответствует ранее действовавшему графику. Работа магистральных нефтепроводов идет в плановом режиме, каких-либо сбоев не зафиксировано.
В эти минуты в Москве проходят переговоры по нефтегазовой проблеме. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский прибыл в российскую столицу с двухдневным рабочим визитом. Во второй половине дня он проведет переговоры с председателем правительства России Михаилом Фрадковым по всем актуальным вопросам взаимной торговли.