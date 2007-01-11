Белорусско-российские переговоры продолжаются

Россия идет на уступки. 11 января таможенники получили распоряжение не требовать от белорусов при пересечении границы обязательного оформления временного ввоза автотранспорта.

Теперь граждане Беларуси на личных автомобилях могут пересекать границу Российской Федерации так, как это было до 1 января. Напомним, с начала нового года Россия ввела обязательное оформление удостоверения на временный ввоз транспортного средства при пересечении белорусско-российской границы. Это вызвало скопление автотранспорта на таможенных и автомобильных переходах.

"Гомельтранснефть Дружба" сегодня к 10 утра вышло на оптимальный режим прокачки нефти через систему трубопроводов, пролегающих через нашу территорию. Напомним, минувшей ночью была возобновлена передача российской нефти через территорию Беларуси в Европу. В настоящее время с российской стороны в час поступает около 10 тысяч тонн нефти и за сутки предприятие сможет прокачивать до 240 тысяч тонн углеводородного сырья, что полностью соответствует ранее действовавшему графику. Работа магистральных нефтепроводов идет в плановом режиме, каких-либо сбоев не зафиксировано.

В эти минуты в Москве проходят переговоры по нефтегазовой проблеме. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский прибыл в российскую столицу с двухдневным рабочим визитом. Во второй половине дня он проведет переговоры с председателем правительства России Михаилом Фрадковым по всем актуальным вопросам взаимной торговли.