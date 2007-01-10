Белорусско-российские переговоры по нефти пока не возобновились

Напомним, белорусская делегация прибыла накануне в Москву для ведения переговоров по вопросам раздела экспортных пошлин на белорусские нефтепродукты.

Однако минувший вторник не принес никаких результатов в решении нефтяной проблемы. Российская сторона продолжает настаивать на своей позиции - необходимости отмены, введенной Беларусью пошлины на транспортировку нефти.

Тем временем, зарубежные СМИ продолжают активно комментировать сложившуюся ситуацию между двумя странами. Практически вся бельгийская пресса опубликовала накануне статьи на тему развития белорусско-российского энерго-диалога. Журналисты информируют читателей, что именно российская сторона понизила давление в нефтепроводе "Дружба" и называют белорусское решение о продолжении переговоров "мудрым и дальновидным". Использование же Россией "энергетического оружия" разрушает ее авторитет на Западе. Такое мнение высказывают авторитетные эксперты в бельгийском издании "Ле суар".

Влиятельное Интернет-издание "Ю Oбсервер" разместило публикацию под названием "Ограничение поставок нефти в Европу разрушает имидж России". В ней озвучена официальная позиция белорусской стороны и отмечено, что транзит газа через Беларусь осуществляется непрерывно, несмотря на продолжающийся энергетический спор, и не в интересах Беларуси дальнейшая эскалация нефтяного диспута".

Со ссылкой на агентство "Франс пресс" газета "Ле суар" публикует также статью, где, в частности, говорится: "Россия пригрозила принять ответные меры в отношении Беларуси, если эта бывшая советская республика будет настаивать на уплате пошлин за русскую нефть, проходящую через ее территорию в Европу". Издание отмечает, что "Беларусь ищет аргументы для переговоров со своим соседом для достижения компромиссного решения по нефти".