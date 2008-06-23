Белорусско-российские отношения – новый этап в стратегическом партнерстве

Президенты 2-х стран накануне в Брестской крепости озвучили свое видение перспектив Союзного строительства.

Дмитрий Медведев предложил наполнить его конкретикой, а Александр Лукашенко после переговоров со своим коллегой заявил, что отношения в Союзном государстве несомненно будут динамично развиваться. Аналитики этому первому визиту "Медведева - Президента" в Беларусь придают особое значение, а политологи замечают, что главы 2-х стран неспроста выбрали для встречи именно этот день и именно это священное место.

Такие VIP – посетители в музее обороны Брестской крепости – не редкость. Валентина Петровна – экскурсовод со стажем и российских политиков здесь повидала немало. Но, говорит, такие заинтересованные и пристально интересующиеся историей встречаются сегодня нечасто.

Обязанности экскурсовода в этот день взял на себя и директор мемориального комплекса "Брестская крепость – герой". Валерий Губаренко знает все детали, как встретила 1-ый день войны эта оборонительная цитадель. И потому на вопросы Президентов отвечал подробно. Дмитрий Медведев был здесь первый раз и с нескрываемым интересом слушал директора крепости. Ведь в книгах такого и не прочитаешь.

Это был первый визит в Беларусь Дмитрия Медведева в качестве Президента России. Визит, которому предшествовали высказывания некоторых скептиков, о том, что предыдущее общение Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева так и не закончилось обещанной двухсторонкой. Речь о встрече Президентов на неформальном саммите СНГ в Петербурге. Однако нынешние 4 часа пребывания Медведева в Беларуси полностью восполнили 5 протокольных минут несостоявшейся двухсторонки.

Первые шаги Дмитрия Медведева на постсоветской пространстве демонстрируют активность России по отношению к "ближнему зарубежью". Основные направления - Казахстан, Беларусь, Прибалтика. На очереди - Азербайджан и Туркменистан. Ну, а потом можно будет вплотную заняться Грузией и Украиной.

В этот день Брестскую крепость посетило более 10 тысяч человек. Рекордное число. Конечно, сказывалось то, что сюда прибыли 2 Президента. Но и сегодня людей немало. Венки от глав двух государств – возле Вечного огня. А гости мемориала обсуждают события, которые состоялись накануне: рядовые граждане 2-х стран говорят о значимости общения российского и белорусского Президентов в такой день и в таком месте.

Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко в этот день подчеркнуто были рядом. Вместе отвечали на вопросы ветеранов и схоже высказывались по вопросам Строительства Союзного государства. Наши отношения - это отношения стратегического партнерства, подтвердил российскую позицию в Бресте Дмитрий Медведев. А Александр Лукашенко в его словах заметил особую преемственность российского взгляда на Союзное строительство. Некоторые политологи отмечают: здесь Медведев не отходит от позиции Путина: он, как его предшественник, демонстрирует открытость и желание построить Союз 2-х государств. Однако сравнивать 2-ух российских VIP – политиков уже не принято: Медведев самостоятельно вырабатывает российский взгляд на политику.

В контексте такой активности Москвы возвращение к теме создания Союзного государства, о котором на минувших выходных говорили лидеры России и Беларуси, выглядит абсолютно логичным. И встреча 2-х Президентов в Бресте – открытая демонстрация того, что экономические и политические переговоры по интеграции могут сейчас пойти ещё активнее.

