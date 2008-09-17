Белорусско-латвийская комиссия в Минске подписала демаркационную карту совместной границы

Она установлена по состоянию на 16 июня 1940 года. С тех пор сохранилось много пограничных знаков и демаркационных карт, которые и легли в основу пограничной линии. В настоящее время протяженность белорусско-латвийской границы составляет 172 километра 912 метров и 29 сантиметров. Она обозначена 417-ю пограничными знаками, в том числе 17-ю на водных участках. Окончательный документ демаркации вступит в силу после обмена нотами между странами.